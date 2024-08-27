Почти 40 тонн поддельного порошка Tide и Ariel изъяли на складах Wildberries

38 тонн поддельного порошка Tide, Ariel и геля Persil изъяли на складах Wildberries. Он портил белье покупателям, сообщает Mash .

Подделки появились на маркетплейсе с начала 2024 года. Ими торговали некие Дмитрий К. и Антон К.

Продукцию фасовали в подпольном цеху в Московской области. Вся правда вскрылась тогда, когда покупатели начали массово жаловаться на испорченное белье. Общая сумма ущерба составила 6,3 млн рублей.

Предпринимателей, торговавших подделкой, задержали. Им предъявили обвинение в использовании чужих товарных знаков (Procter & Gamble и Henkel). Им может грозить до двух лет лишения свободы.

Сами предприниматели заявили, что правоохранители зря защищают иностранные товарные марки в условиях СВО. Они отметили, что первая компания прямо сейчас сокращает свое присутствие на российском рынке, а вторая и вовсе ушла с него. Дмитрий К. и Антон К. считают, что ничего плохо они не сделали.

В Wildberries РИАМО сообщили, что информация об изъятии 38 т порошка со складов компании не имеет отношения к действительности. Изъятия такой продукции не проводилось. В случае выявления реализации запрещенной продукции маркетплейс принимает незамедлительные меры по устранению таких нарушений.

Ранее более 400 БАД, содержащих запрещенные вещества, обнаружили на маркетплейсах в РФ. Карточки этих товаров впоследствии были заблокированы.