Более 400 БАД, содержащих запрещенные вещества, обнаружили на маркетплейсах в РФ

Роскачество обнаружило на маркетплейсах более 400 БАД, в которых содержались запрещенные вещества, включая наркотические средства, сообщает РИА Новости .

В составе некоторых БАД обнаружили запрещенные к использованию перец опьяняющий, некоторые лекарства, которые выдаются только по рецептам, а также листья коки, включенные в перечень наркотических средств.

Последние включены в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ. За незаконный оборот листьев коки предусмотрена уголовная ответственность.

Также были выявлены и другие нарушения. К примеру, на маркетплейсах продавались БАД с превышением порогов биологически активных веществ, из-за чего у принимающего препарат человека могла произойти передозировка. А более 60 тыс. БАД реализовывались без свидетельства о государственной регистрации.

Роскачество направило данные о нарушениях маркетплейсам. Карточки запрещенных товаров были заблокированы. Также Роскачество планирует вынести на рассмотрение вопросы, связанные с массовыми нарушениями продажи товаров, выдаваемых за БАД.