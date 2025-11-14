Почти 3,5 тонны овощной продукции изъяли из оборота ветеринары Подмосковья

Специалисты государственной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области продолжают мониторинг качества овощной продукции на ярмарках региона. За десять месяцев 2025 года отобрали почти 200 тыс. проб овощей и провели свыше 260 тыс. лабораторных исследований. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Комплексный анализ включал органолептические исследования с оценкой внешнего вида, цвета, консистенции и запаха продукции, люминоскопический контроль для выявления скрытых дефектов и микробиологических загрязнений, а также нитранометрию. По итогам проверочных мероприятий из оборота изъято 3 468 кг овощной продукции, не соответствующей установленным нормативам безопасности.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркивают важность регулярного контроля качества овощной продукции. Проведенные исследования позволяют гарантировать безопасность продукции для потребителей.

Особое внимание уделяется проверке на содержание нитратов и другим показателям безопасности. Системный мониторинг позволяет своевременно выявлять и изымать из оборота некачественную продукцию, обеспечивая защиту здоровья потребителей в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.