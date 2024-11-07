Почти 35 тыс рублей собрали ученики на благотворительной ярмарке в Можайском округе

Школьная ярмарка, прошедшая в стенах средней общеобразовательной школы № 3 в Можайске, объединила сразу два события — празднование Дня народного единства и сбор средств на нужды бойцов специальной военной операции, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

За время торговли домашней выпечкой, сладостями и соленьями ученикам удалось выручить 33 500 рублей. Покупателями стали родители, преподаватели, а также сами школьники.

«Ребята с удовольствием откликаются участвовать в таких мероприятиях. Мы регулярно проводим и другие акции в поддержку бойцов СВО — делаем для них обереги, пишем письма героям», — поделилась советник директора СОШ № 3 Инна Ушакова.

Для школьников сбор гуманитарной помощи особенно важен — среди бойцов на передовой бывшие ученики этого образовательного учреждения. Учителя отмечают, что ребята по возможности передают весточки, рассказывают, как у них дела.

Также ученики подготовили гуманитарную помощь к отправке в военный госпиталь. В коробках — все самое необходимое. Особенно бережно ребята складывали теплые вещи — носки и перчатки. В составе груза есть также бинты и другие нужные вещи.

Ученики и преподаватели школы участвуют в подобных акциях регулярно. Во время внеурочной деятельности делают для военнослужащих сувениры, плетут маскировочные сети и изготавливают окопные свечи.

С самого начала специальной военной операции школьники Можайского округа участвуют в различных акциях, направленных на помощь бойцам — проводят ярмарки, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи.

«Горжусь, что в нашем округе такая отзывчивая и неравнодушная молодежь! Ваш вклад в общее дело весомый. Уверен, подобные патриотические акции будут продолжены», — отметил глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.