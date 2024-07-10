Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 21:21

Почти 20 дворов отремонтируют в Красногорске до конца года

На территории Московской области продолжаются работы по комплексному благоустройству дворовых территорий. Так, до конца года в Красногорске будет отремонтировано 19 дворов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и госжилнадзору региона Владислав Мурашов отметил, что уровень готовности дворов в Подмосковье составляет 36%, а в городском округе Красногорск — 26%.

«Полный перечень обновляемых элементов согласуется администрацией муниципалитета с жителями. Комфорт каждого — приоритетная задача министерства», — сказал Мурашов.

Уже завершена работа по обновлению асфальтового покрытия во дворах:

деревня Путилково, дома №№14, 15;

Красногорск, ул. Георгия Димитрова, дома №№1, 3, ул. Железнодорожная, дома №№23, 24;

Красногорск, Павшинский бульвар, дома №№24, 26, 28;

р. п. Нахабино, ул. Молодежная, дом №10;

пос. Мечниково, дом №22.

По всем интересующим вопросам вы можете обратиться в территориальное управление городского округа. Их адреса и контактные телефоны указаны на официальном сайте министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах.

Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб, подчеркнул глава региона.