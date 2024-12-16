Почтальоном и дворником: российские звезды рассказали, кем работали в юности

Певец Филипп Киркоров рассказал, что дает своим детям карманные деньги за уборку дома, а сам подрабатывал в юности почтальоном и получал за это 50 рублей в месяц, сообщает «Вечерняя Москва» .

«Плюс у меня была стипендия 33 рубля. Я ее тратил на такси, потому что терпеть не мог троллейбусы. Доехать до Гнесинского училища на такси стоило 50 копеек. Получается, туда и обратно — один рубль. Так что моя стипендия уходила на такси», — добавил певец.

В свою очередь солист группы «Уматурман» поделился тем, что до начала звездной карьеры перепробовал множество профессий: отучился на электромонтера и парикмахера, работал на заправках, дворником, ночным санитаром и даже в морге, а потом поступил в музыкальное училище.

Валерий Леонтьев не смог с первого раза поступить в Дальневосточный университет и до горного института в Воркуте также работал электриком, почтальоном, портным и оператором на молочном заводе.