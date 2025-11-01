Почему «скосили» срок? юрист высказался о приговоре Аязу Шабутдинову

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что бизнес-коучу Аязу Шабутдинову удалось избежать наказания в виде 10 лет лишения свободы благодаря признанию своей вины, сообщает NEWS.ru .

По его мнению, учитывая тяжесть совершенного преступления, блогер не имел законных оснований ходатайствовать о приговоре до начала судебного заседания.

«Еще в мае 2025 года Шабутдинов в полном объеме признал свою вину после оглашения обвинительного заключения во время судебного заседания. Видимо, это было расценено судом как смягчающее обстоятельство, и он снизил срок наказания до 7 лет по сравнению с максимальным, который составляет 10 лет», — отметил Хаминский.

Юрист добавил, что в российском уголовно-процессуальнмо законодательстве существует особый порядок принятия решения, позволяющий обвиняемому признать вину и просить о вынесении приговора без проведения судебного заседания. В таких случаях, по словам Хаминского, наказание не превышает 2/3 максимального срока. Однако такой порядок применим исключительно к преступлениям, относящимся к категории небольшой и средней тяжести, заключил эксперт.

