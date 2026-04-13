Почему бульон получается «как вода»: эксперт назвала 3 главные ошибки

«Если бульон выходит „пустым“ по вкусу, я бы в первую очередь посмотрела на три вещи. Первая — мясо лучше сначала хорошо обжарить до румяной корочки. Именно эта корочка потом дает бульону более глубокий, насыщенный вкус и красивый цвет. Когда мясо просто сразу уходит в воду, вкус часто получается более монотонным, не раскрывается», — сказала Фозилова.

Она добавила, что второй момент — само мясо. Лучше брать свежее и с жирком. Тогда оно отдает бульону и вкус, и аромат. Если кусок совсем сухой, бульон нередко выходит водянистым. Небольшое количество жира, наоборот, делает его более цельным, ароматным.

«Третий прием — не торопить варку. Я обычно добавляю лавровый лист, мясо, овощи, соль и варю бульон на небольшом огне. Не надо пытаться быстро довести все до сильного кипения. Когда бульон кипит резко, вкус получается грубее. А если он томится медленно, мясо успевает стать мягким, а продукты постепенно отдают воде свой вкус и аромат», — рассказала блогер.

По мнению Фозиловой, хороший бульон любит спокойствие. Чем тише он варится, тем лучше получается текстура и тем мягче выходит мясо.

