Почему атакуют «Аэрофлот» и «Почту России»: эксперт объяснил мотивацию хакеров

28 июля авиакомпанию «Аэрофлот» взломали хакеры. Из-за этого были отменены десятки рейсов. Хакеры заявляли, что якобы уничтожили более 7 тыс. серверов компании и украли 20 терабайт данных. После этого волна сбоев в инфосистемах прокатилась по крупным российским компаниям. С проблемами столкнулись «Почта России», ROSTIC’S, клиники «Семейный доктор», сети аптек «Столички» и «Неофарм» и другие компании.

«Работая в сфере информационной безопасности не первый год, я все чаще замечаю, что атаки на такие компании, как „Аэрофлот“, „Почта России“ или крупные аптечные сети, не являются случайными. Это организации с масштабной цифровой инфраструктурой, которые обрабатывают значительные объемы персональных и сервисных данных», — сказал Кокунцыков.

Он добавил, что подобные организации представляют интерес для злоумышленников из-за своей роли в повседневной жизни и потенциальной ценности информации.

«Даже при высоком уровне защиты любые крупные системы требуют постоянного совершенствования мер безопасности, так как методы атак непрерывно развиваются. Поэтому подобные компании нередко оказываются в зоне особого внимания со стороны киберпреступников», — разъяснил эксперт.