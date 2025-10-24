Победителям этапа олимпиады по праву рассказали о работе омбудсмена Подмосковья

Традиционно осенью омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская в рамках правового просвещения организовывает встречу с победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады по праву. В этом году, 23 октября, советник уполномоченного по правам человека в Московской области Сергей Камолов встретился с ребятами в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Такие встречи с молодыми людьми, которые интересуются правом, очень ценные. Для нас это возможность вдохновить и поддержать стремления ребят в этой сфере. Стараемся рассказывать им об интересных примерах из практики, о деятельности нашего Молодежного совета, в который они тоже могут вступить при желании», — сказала Ирина Фаевская.

На встречу приехали школьники из городских округов: Одинцовский, Орехово-Зуевский, Наро-Фоминск, Королевский, Ленинский, Пушкинский, Краснознаменск, Электросталь, Щелково, Балашиха, Люберцы и Жуковский. После встречи для школьников организовали экскурсию по выставке «Александр Дейнека. Гимн жизни».

«Я бесконечно рада этой встрече! Спасибо за то, что подарили нам такую возможность. В конце беседы организаторы вручили нам памятные подарки — это было неожиданно и приятно. Очень приятно было собраться в Третьяковской галерее нашей небольшой, но дружной частью сборной Московской области по праву. Это чувство общности и принадлежности к чему-то важному — бесценно. День получился по-настоящему теплым, насыщенным и останется в памяти надолго», — сказала Алеся, ученица 10 класса МБОУ СОШ № 10 с УИОП ГОЩ.

«Я посетил очень интересную и познавательную встречу, на которой Сергей Георгиевич рассказал о своей работе, подробно ответил на все наши вопросы и четко указал на тенденции развития прав человека в будущем. Было видно, что он искренне увлечен своим делом и стремится донести до молодежи важность правового сознания. После беседы я еще больше убедился, что хочу связать свое будущее с юридической сферой. Также нам провели увлекательную экскурсию в Третьяковской галерее, посвященную творчеству Александра Александровича Дейнеки. Его картины произвели сильное впечатление — особенно то, как художник передает движение, силу и дух своего времени. Экскурсовод рассказывал живо и интересно, поэтому время пролетело незаметно. В целом, этот день оставил яркие впечатления: я узнал много нового о праве, искусстве и о том, как важно развиваться разносторонне», — поделился после встречи Максим, ученик 10 класса, АНОО «Областная гимназия им. Е. М. Примакова».

За содействие в организации встречи благодарят образовательный центр «Взлет» в структуре АНОО «Областная гимназия им. Е. М. Примакова» и министерство образования Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.