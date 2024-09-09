Победитель гастроконкурса на «Москве 2030» направит 5 млн жителям приграничья

В столице объявили победителя гастрономического конкурса фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Вердикт со сцены Манежной площади вынес председатель жюри, ресторатор Дмитрий Левицкий. Выигравшее заведение отправит пять млн рублей жителям приграничья РФ, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг города.

В конкурсе победил ресторан «Магадан». Первое место заведение заняло с позицией «мини-чебуреки с крабом и креветками». За две недели, на протяжении которых проходило мероприятие, жители столицы купили блюдо около 13 тыс. раз. Заведение побило рекорд продаж.

Ресторан-победитель увеличит в два раза полученную в качестве приза сумму денег и направит пять млн рублей жителям Курской области и других приграничных территорий. Основатель холдинга Pinskiy & Co, ресторатор Антон Пинский сказал, что конкурс на Манежной площади показал разнообразие рецептов в РФ.

«Сейчас в России есть регионы, которые находятся в сложном положении. И мы приняли решение удвоить эти призовые деньги и отправить их на помощь жителям Брянской, Курской и Белгородской областей», — добавил Пинский.

Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Принять участие в гастрономическом конкурсе ранее изъявили желание более 70 шеф-поваров из разных регионов РФ. Однако до мероприятия жюри допустили 40 кафе, бистро, ресторанов и баров. Им дали возможность продавать продукцию на Манежной площади.

Блюда создавали из ингредиентов, которые произведены внутри страны. Каждое блюдо должно было иметь массу от 150 грамм и цену не менее 300 рублей.

Блюда, представленные для участия в конкурсе, меняли каждую неделю. Организаторы мероприятия отслеживали, какие из 10 рецептов конкурсантов люди покупали чаще всего. Два самых популярных вышли в финал.

Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

На последней неделе за симпатии москвичей боролись дальневосточный рыбацкий ломоть с салатом из краба, ломоть картофельного хлеба с олениной, филе оленины с папоротником, десерт «Калинник», два угла со щукой, перепечи с фермерским сыром и зеленым луком, сугудай из нельмы с печеным картофелем, мини-чебуреки с крабом и креветками, другие блюда.