По просьбам жителей Подмосковья на одном из прудов появился дом для уток

Каскаду Щуровских прудов в Коломне вернули «здоровый» вид. Здесь провели санитарную очистку в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Еще осенью рабочие расчистили пруды. Они убрали большое количество сорной водной растительности и выпилили около 400 аварийных деревьев.

Сотрудники подрядной организации с большим вниманием отнеслись к просьбам и предложениям жителей и были готовы пойти навстречу.

«Территория возле прудов заметно преобразилась, а пруды стали чище. Очень приятно здесь гулять по вечерам», — говорит жительница микрорайона.

Щуровские водоемы стали комфортными не только для жителей, но и для многочисленных уток, живущих здесь. Чтобы птицы ощущали себя безопасно, для них поставили плавающий домик.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.