По почте или лично: юрист рассказала, как правильно писать заявление об увольнении

Юрист Анна Черепанова назвала правила грамотного увольнения по собственному желанию: необходимо написать заявление в бумажном виде и предоставить его работодателю, сообщает RuNews24.ru .

«Некоторые сотрудники, вместо того чтобы предоставить работодателю написанный от руки экземпляр заявления, отправляют его по электронной почте. Это допустимо только в том случае, если в локальных нормативных актах организации предусмотрен такой способ подачи документов», — заявила Черепанова.

Она напомнила, что порядок процедуры увольнения описан в статье 80 Трудового кодекса РФ, а общие основания прекращения трудового договора указаны в статье 77.

Сотрудник должен написать заявление и отработать положенное время — обычно это 2 недели. Течение этого срока начинается на следующий день после получения работодателем документа. Днем увольнения считается последний день работы.