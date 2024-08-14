По Кемерову снова ездил трамвай со сломанным тормозом

В Кемерове заявили об устранении инцидента с поврежденным трамваем

В Кемерове очевидцы зафиксировали на видео, как трамвай двигался по Кузнецкому мосту с оторванной частью тормозной системы. Об этом сообщается в социальных сетях, сообщает «Сiбдепо» .

Позже в пресс-службе АО «Кемеровская электротранспортная компания» заявили, что инцидент произошел около 17:50. По данным компании, на видео запечатлен трамвайный вагон с оборванной задней шпилькой башмака рельсового тормоза задней тележки. Шпильку оборвало при прохождении одного из изношенных рельсовых стыков. Водитель своевременно обнаружила неисправность и доложила об этом в диспетчерскую службу.

Учитывая, что инцидент произошел в час пик, было принято решение не оставлять трамвай на путях, чтобы не блокировать движение. Водитель проверила надежность крепления передней шпильки и после консультации с техническими специалистами получила разрешение на движение со скоростью.

Специалисты мобильной технической бригады оперативно выехали к поврежденному вагону и отсоединили неисправный башмак. Благодаря этому, сбой в движении маршрута № 10 продолжался всего 15 минут.

В компании отметили, что износ трамвайной инфраструктуры в Кемерове составляет более 90%, поэтому уже начались проектные работы по капитальному ремонту маршрута № 10.

Ранее в Кемерове уже сталкивались трамваи, в результате чего пострадали минимум 140 людей и еще один погиб. Утверждалось, что у одного из транспортных средств могли отказать тормоза.