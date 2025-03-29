По делу вируса-трояна Mamont задержали семь человек

Представители управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщили о задержании преступной группы из семи человек. По данным правоохранительных органов, эти лица занимались администрированием и распространением вредоносной программы под названием Mamont, пишет ТАСС .

Mamont — вредоносное программное обеспечение, которое разработали для незаконного доступа к банковским счетам граждан через систему СМС-банкинга. Используя эту технологию, злоумышленники осуществляли незаконные переводы денежных средств с банковских карт потерпевших.

Задержание стало результатом тщательной оперативной работы специалистов УБК МВД, которые собрали достаточно доказательств противоправной деятельности участников группировки.

Сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью МВД России в сотрудничестве с коллегами из Саратовской, Тульской и Ульяновской областей, а также при поддержке департамента противодействия мошенничеству Сбербанка выявили и задержали членов межрегиональной криминальной группировки.

Правоохранительные органы конфисковали различные технические средства, включая серверное оборудование, компьютеры, устройства хранения данных, средства мобильной связи и платежные карты.

Ранее в МВД сообщили общественность о поимке трех хакеров, разработавших вредоносное ПО под названием Mamont.

По предварительным данным, эти лица причастны к более чем 300 преступлениям в цифровой среде. В отношении задержанных инициированы уголовные производства по статьям о мошенничестве в сфере компьютерной информации и неправомерном доступе к компьютерной информации. Точный финансовый ущерб от их противоправной деятельности пока устанавливается компетентными органами.

В начале года управление по борьбе с киберпреступностью российского МВД сообщило россиянам о новой угрозе в Telegram. Согласно их сведениям, киберпреступники распространяют вирус Mamont через вредоносные файлы. Этот троян способен получать доступ к платежным системам пользователей, извлекая данные из push-уведомлений, текстовых сообщений и хранящихся изображений.

Правоохранительные органы подчеркивали, что после заражения устройства вредоносное ПО не только похищает конфиденциальную информацию, но и автоматически рассылает себя всем контактам жертвы в мессенджере, расширяя зону поражения.

Специалисты УБК отмечали характерную особенность атак: мошенники обычно используют провокационные сообщения с вопросом о видео с участием получателя и включают слово «видео» в различных формах в название пересылаемого файла, что психологически стимулирует пользователей открыть вложение.