Силовики задержали трех жителей Саратова, подозреваемых в создании и распространении вредоносного программного обеспечения Mamont. По оперативной информации, злоумышленники причастны к совершению свыше 300 киберпреступлений, сообщила офпред МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале .

Подозреваемых задерживали сотрудники УБК МВД совместно с силовиками их трех регионов страны. Правоохранителям также оказывали содействие работники департамента противодействия мошенничеству «Сбера».

По предварительным данным полиции, злоумышленники создали «Мамонта» и распространяли его в Telegram-каналах под видом видео и приложений. Если пользователь переходил по вредоносному ПО, его устройство получало вирус. После этого мошенники похищали деньги жертв с их банковских карт.

В ходе обысков у предполагаемых создателей Mamont изъяли банковские карточки, технику, носители информации, управляющий сервер и прочее.

Возбуждены уголовные дела по статьям 159.6 (мошенничество в сфере компьютерной информации) и 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) УК РФ. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.