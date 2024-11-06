По делу об аварии в котельной Подольска завершилось проведение экспертиз

В рамках уголовного дела об аварии на котельной в Подольске завершилось проведение комплексных экспертиз. Следственные и иные процессуальные действия продолжаются, сообщает РИА Новости .

В материалах дела сказано, что следователи допросили более 10 свидетелей.

Авария на котельной Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) произошла 4 января, было обнаружено три утечки. В результате без отопления остались 170 домов.

Под стражу отправили экс-главу КСПЗ Игоря Кушникова, начальника котельной Александра Чикова, заместителя главы администрации Подольска Романа Рязанцева. Уже 9 января сообщили, что КСПЗ национализируют, к 15 числу авария была устранена.

В Минэнерго Подмосковья сообщили, что сегодня в Подольске проводится масштабная модернизация объектов теплоснабжающего комплекса. Всего по государственной программе на территории муниципалитета будет реализовано 50 мероприятий на сумму более 4,7 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правоохранительным блоком контроль за модернизацией системы ЖКХ. Эта тема стала основной во время оперативного совещания.

«Наше традиционное совещание затрагивает самые актуальные вопросы жизни региона — это и подготовка к осенне-зимнему сезону, и то, что касается безопасности наших жителей во всех, больших и малых, городах Подмосковья. Все эти моменты требуют внимания со стороны правоохранительного блока, поэтому и дальше рассчитываем на ваше участие и поддержку», — заявил Воробьев.