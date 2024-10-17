В Климовске завершен очередной этап ремонта котельной и тепловых сетей

В г. о. Подольск проводится масштабная модернизация объектов теплоснабжающего комплекса. Всего в рамках региональной Госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы» на территории муниципалитета будет реализовано 50 мероприятий на сумму более 4,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

«В этом году в г. о. Подольск особое внимание было уделено самой проблемной точке предыдущего отопительного периода — котельной КСПЗ в микрорайоне Климовск. Объект был передан из ведомственной собственности в муниципальную, и сегодня это принципиально иной источник теплоснабжения, нежели был год назад, так как за лето мы отремонтировали два котла, установили новый дополнительный котел, поменяли сетевые насосы, запорную арматуру. Теперь она в нормативных параметрах обеспечивает теплом и горячей водой потребителей микрорайона. В ближайшие два года мы продолжим капитальный ремонт этой котельной», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Котельная КСПЗ обеспечивает теплом и горячей водой 177 многоквартирных домов, 19 социальных объектов, 27 тыс. человек.

Также в мкр. Климовск теплоэнергетики выполняют огромный объем работ в части обновления тепловых сетей. Работы должны быть завершены до конца месяца, они не влияют на подачу отопления и горячей воды жителям муниципалитета. В общей сложности в этом году будет модернизировано 11 км тепловых сетей микрорайона, что значительно повысит надежность теплоснабжения.

Помимо Климовска, мероприятия по модернизации теплоснабжающего хозяйства будут реализованы и в других микрорайона городского округа. К примеру, в этом году специалисты завершат капремонт сетей на ул. Гайдара и построят новые сети от котельной Сыровский тупик до котельной Художественный проезд, а в последующие годы — модернизируют котельные на ул. Победы, ул. Ульяновых, ул. Маштакова, проспекте Ленина и др. Также будет реконструировано большое количество теплосетей муниципалитета.

Как ранее отметил министр энергетики Сергей Воропанов, в 2024 году подготовке к отопительному сезону уделено особо пристальное внимание. На сегодняшний день тепло подано на все объекты социальной инфраструктуры.

По решению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе была сформирована Госпрограмма, в рамках которой в 2024 году реализуется 170 мероприятий на сумму в размере 12 млрд рублей. Мероприятия включают в себя ремонт и строительство 38 котельных и центральных тепловых пунктов, 185 км тепловых сетей. Более половины мероприятий уже выполнено, остальные находятся в высокой степени готовности. Также в этом году начата реализация еще 266 мероприятий на сумму порядка 42 млрд рублей по модернизации и строительству 147 котельных и центральных тепловых пунктов, 195 километров тепловых сетей, которые будут завершены в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.