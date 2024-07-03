По делу о взяточничестве экс-мэра Нового Уренгоя арестовали управленца Лясина

Руководитель проекта «Проектстройсервис» Максим Лясин арестован до 1 сентября по делу о взяточничестве экс-мэра Нового Уренгоя и бывшего заместителя губернатора ЯНАО Андрея Воронова, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в Telegram-канале .

Органы предварительного расследования ходатайствовали в суде об аресте Лясина. Суд встал на их сторону и заключил управленца проекта под стражу до 1 сентября 2024 года включительно.

Лясина обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки в особо крупном размере».

Ранее в Москве по делу о взяточничестве задержали бывшего мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова. Вышеуказанный пост он освободил всего 4 дня назад.