Экс-мэра Нового Уренгоя Воронова задержали за взятку

Экс-мэр Нового Уренгоя Андрея Воронова задержали в столице за взятку в особо крупном размере. Он покинул пост четыре дня назад, сообщает Baza .

Воронова задержали 1 июля. По нескольким адресам уже состоялись обыски.

Также с экс-мэром Нового Уренгоя задержаны еще три человека, среди которых могут быть сын главы компании «Ямалтрансстрой» и вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей Игоря Нака — Григорий Нак, а также бизнесмены Максим Лясин и Эдуард Полянский.

3 июля задержанным должны избрать меру пресечения.