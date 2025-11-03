По делу «королевы марафонов» Блиновской арестовали садки для рыбы

В Москве суд принял решение об аресте объектов для разведения рыбы в связи с производством по делу блогерши, известной как «королева марафонов», Елены Блиновской. РИА Новости получило доступ к материалам дела, в которых говорится, что московский суд санкционировал арест садков для рыбы, связанных с делом Блиновской.

В документах указывается, что участок земли в Вологодской области, где расположены садки, находится в собственности компании «Аквакультура». Следствие предполагает, что данная компания использовалась Блиновской для разделения бизнеса.

Елену Блиновскую задержали весной 2023 года. Первоначально ей был назначен домашний арест, который впоследствии был заменен на содержание в СИЗО из-за нарушений условий. Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом на основании ее собственного заявления в ноябре 2024 года и начал процесс реализации ее активов.

В марте 2025 года Савеловский суд Москвы вынес приговор Блиновской: пять лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф в размере миллиона рублей и запрет на ведение бизнеса в течение четырех лет. Ее признали виновной в отмывании денег и незаконных финансовых операциях, освободив от ответственности за уклонение от уплаты налогов в связи с истечением срока давности.

Суд также постановил конфисковать имущество, арестованное в рамках дела, в пользу государства и удовлетворил иск прокуратуры на сумму 587 миллионов рублей. В октябре Мосгорсуд сократил срок заключения до 4,5 лет.

