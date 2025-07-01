сегодня в 18:56

Площадку для питбайкеров оборудовали в окрестностях Звенигорода

На 15-м км Можайско-Волоколамского шоссе теперь есть оборудованная площадка для тренировок по мотокроссу и эндуро — езде на мотоциклах по бездорожью и специализированным трассам с препятствиями. Об этом сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.

На площадке работает мотошкола со своими мини-мотоциклами. Также обустроены зона ремонта, мойки и хранения личной техники. В будущем планируется проводить здесь мастер-классы и лекции спортсменов.

Ранее жители Звенигорода неоднократно обращали внимание на несовершеннолетних, «гоняющих» на питбайках за Мясиной горой и на исторической территории Городка.

Звенигородцы предлагали увеличить штрафы, признать питбайки транспортными средства и ввести обязательную регистрацию с получением водительских прав категории «М» для управления. Самым дельным предложением стало обустройство специальной площадки с местами для хранения инвентаря, которым считаются питбайки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.