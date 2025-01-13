Плохой аппетит и потеря веса: как понять, что домашний питомец болен

Доцент Меликова: плохой аппетит и пошатывание могут говорить о болезни питомца

Доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных университета РОСБИОТЕХ Юлия Меликова рассказала, какие признаки могут говорить о неврологическом заболевании животного, сообщает Газета.ru .

Домашние питомцы, как и люди, могут испытывать головокружение, головную боль и более серьезные неврологические расстройства. Поэтому нужно внимательно следить за поведением животного, советует эксперт.

«Заболевшие питомцы больше спят и меньше играют. Если это неврологическое заболевание, кошка или собака могут кружиться на одном месте или даже пошатываться», — рассказала Меликова.

По ее словам, заболевшим животным бывает сложно подойти к миске с едой, они начинают пить и есть лежа. У них портится аппетит.

Если поражен спинной мозг, то животному трудно передвигаться. Также о болезни могут говорить плохое состояние шерсти, слезоточивость, потеря веса, неприятный запах изо рта, отметила специалист.

Любой из этих симптомов — повод обратиться к ветеринару. Возможно, для постановки диагноза и назначения лечения нужно будет сделать МРТ, сдать анализы и ЭКГ.