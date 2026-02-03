«Плодим подражателей»: депутат призвал пересмотреть освещение нападений на школы

В России необходимо изменить подход к освещению нападений на школы для избежания появления последователей, сообщил РИАМО председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Несколько лет назад я вносил в Государственную думу проект закона о том, чтобы скорректировать нашу информационную политику и освещение подобных трагических инцидентов. Популяризация и героизация подростков, совершающих правонарушения и преступления, приводит к тому, что появляется больше желающих повторить подобное. Есть рекомендации психологов, криминалистов, которые говорят, что нельзя начинать репортажи со звука сирены, нельзя масштабировать трагедию нельзя делать из антигероя героя и т. д.», — сказал Нилов.

По его словам, на это был направлен законопроект, который свою актуальность не теряет: любые преступления, совершенные несовершеннолетними, нужно освещать в таком контексте, чтобы не порождать волну последователей.

Также депутат призвал работников школ не закрывать глаза на проявление агрессии свои учеников и организовать должный уровень безопасности в учебных заведениях.

Во вторник девятиклассник ворвался в гимназию № 16 Уфы с пластиковым пневматическим автоматом. Он расстрелял учителя истории, на которого был обижен, и своих одноклассников. Преподаватель получил травму глаза.

