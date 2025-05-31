Пляжная зона открылась на набережной Северного речного вокзала в столице

На Северном речном вокзале открыли пляжную зону с четырьмя бассейнами. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Платная площадка для пляжного отдыха открывается в конце набережной у 17-го причала пятый год подряд. Здесь расположены бассейны с подогревом и круглосуточной системой очистки воды. Также в пляжной зоне поставили шезлонги (около 400), гамаки, пляжные кровати, бунгало и зонты. Отдыхать здесь одновременно могут около 1 тыс. человек — как дети, так и взрослые.

Для посетителей подготовили удобные раздевалки, душевые и камеры хранения. Также на площадке работает ресторан и летняя кухня.

«Особое внимание мы уделяем безопасности: в зоне отдыха расположен медицинский пункт, дежурят профессиональные спасатели. Продолжаем обеспечивать жителей и гостей столицы качественным сервисом по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — добавил Ликсутов.

Посетителям доступны два взрослых и два детских бассейна. Они работают с 9:00 до 21:00. Их площадь составляет от 45 до 375 квадратных метров. Также созданы все условия для маломобильных посетителей.

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора вода в бассейнах постоянно проходит очистку с помощью специальных фильтров. Кроме того, сотрудники регулярно очищают ее поверхность.

В прошлом году площадка с бассейнами пользовалась большой популярностью. Ее посетили более 100 тыс. человек.

Столица активно развивает территорию Северного речного вокзала, открывшегося после реставрации в 2020 году. Обновленная набережная и восстановленное историческое здание каждый день привлекают тысячи москвичей и туристов.