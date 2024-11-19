Плиточное покрытие обновили на набережных округа Щелково

Специалисты подрядной организации заменили и отремонтировали плиточное покрытие на территории общественных пространств городского округа Щелково. Работы прошли на набережных Серафима Саровского, Троицкой и в Пушкинском сквере. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Обновление плитки позволит продлить срок эксплуатации этих участков, а также повысит эстетику общественного пространства. Обновление плиточного покрытия, затрагивающее не только пешеходные пути, но и отделку зон с высокой проходимостью в общественных пространствах, является важным этапом в улучшении городской инфраструктуры и создании комфортной среды для жителей и гостей округа.

Сейчас в округе проводят проверку качества выполненной работы.

Также в Службу содержания и благоустройство идет набор сотрудников.

Социальный пакет:

оплата больничного;

отпуск 28 календарных дней;

материальная помощь к отпуску в размере 2-х должностных окладов;

премии и единовременные выплаты.

Можно обращаться по телефону: 8 (929) 921-82-97 (Евгений), электронная почта: mpgp-oz@yandex.ru.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.