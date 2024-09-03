Пленный рассказал, как перед атакой на Курскую область с ВСУ работали психологи

Военнопленный старший лейтенант Антон Фурдоленко рассказал, как перед нападением на Курскую область с военнослужащими Вооруженных сил Украины работали психологи, которые не говорили военным, что речь идет на наступлении на территорию России, пишет РИА Новости .

«…спрашивают: „Мы идем на территорию России?“, они: „Кто вам такое сказал? Такого нет, не переживайте“, в итоге нас завели в Курскую область», — рассказал собеседник агентства.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что в Курскую область отправили подразделение из бывших заключенных, которые занимаются мародерством и предпочитают избегать прямого столкновения с российскими морпехами.