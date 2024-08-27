Пленный боец ВСУ назвал дебильным поведение своих сослуживцев в Курской области

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Пленный Тяжкороб: ВСУ в Курской области вели себя как дебилы

Пленный боец ВСУ Николай Тяжкороб заявил, что украинские военнослужащие во время вторжения в приграничные районы Курской области вели себя как дебилы, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Мне показывали видео, как они зашли в какой-то магазин, как дебилы себя вели в этом магазине — рассыпали все, пропикайте мне это, пропикайте то. Дикари», — сказал украинский военнопленный.

Тяжкороб добавил, что бойцы ВСУ заходили в жилые дома и занимались мародерством. Забирали телефоны, зажигалки, деньги, алкоголь и др.

Ранее бойцы спецназа «Ахмат» взяли в плен украинского военнослужащего, который избивал мирных жителей в Курской области.