Бойца ВСУ, избивавшего мирных жителей в Курской области, пленил спецназ «Ахмат»

сегодня в 17:25

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, который избивал мирных жителей в Курской области, попал в плен к бойцам спецназа «Ахмат», сообщает RT .

На опубликованных кадрах видно, что пленный украинский солдат не смог объяснить, зачем он издевался над гражданскими.

Украинский военнопленный лишь отметил, что ударил человека «на эмоциях» и ему «очень стыдно».

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов говорил о росте числа взятых в плен военных ВСУ в Курской области.