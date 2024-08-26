Бойца ВСУ, избивавшего мирных жителей в Курской области, пленил спецназ «Ахмат»
Военнослужащий Вооруженных сил Украины, который избивал мирных жителей в Курской области, попал в плен к бойцам спецназа «Ахмат», сообщает RT.
На опубликованных кадрах видно, что пленный украинский солдат не смог объяснить, зачем он издевался над гражданскими.
Украинский военнопленный лишь отметил, что ударил человека «на эмоциях» и ему «очень стыдно».
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов говорил о росте числа взятых в плен военных ВСУ в Курской области.