Племянник и крестный сын Рыжего из «Иванушек» уехали жить вместе во Францию

Активисты движения «Сорок сороков» обратились в МВД, они попросили проверить пару на пропаганду ЛГБТ*.

Сергей Григорьев-Апполонов из Саратова после долгих скитаний по Европе обосновался в Париже, он живет с близким другом Андреем. Они продают рекламу за 1,5–3,5 тыс. евро, средства от заработка отправляются им на ИП в ФРГ.

При этом переехавший в ЕС Григорьев-Апполонов долго скрывал свое родство с известным в РФ артистом, но в 2018 году он решил создать музыкальную группу AppolonovGang вместе с Андреем, который также является крестным сыном Рыжего из «Иванушек».

Ранее Андрей был женат на родной сестре Рыжего из Иванушек — Юлии. Женщина умерла в 2017 году от приступа астмы. Из-за этого парни сблизились. Их общение в итоге закончилось переездом в Париж.

В различных интервью мужчины, по мнению активистов, явно продвигают движение ЛГБТ*, а также не скрывают своих взглядов. Ранее Сергей размещал фото своей свадьбы, где можно увидеть другого возлюбленного, но пара разошлась.

В Париже племянник Григорьева-Апполонова решил сменить имидж, он отрастил волосы и превратился в блондинку. Также он выложил в Сеть видео, где дефилирует на фоне Эйфелевой башки походкой от бедра, гуляет на высоких шпильках.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.