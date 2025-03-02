Племянник и крестный сын Рыжего из «Иванушек» уехали жить вместе во Францию
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Племянник и крестный сын Андрея Григорьева-Апполонова (Рыжего из поп-группы «Иванушки International») стали жить вместе, пара переехала во Францию, сообщает SHOT.
Активисты движения «Сорок сороков» обратились в МВД, они попросили проверить пару на пропаганду ЛГБТ*.
Сергей Григорьев-Апполонов из Саратова после долгих скитаний по Европе обосновался в Париже, он живет с близким другом Андреем. Они продают рекламу за 1,5–3,5 тыс. евро, средства от заработка отправляются им на ИП в ФРГ.
При этом переехавший в ЕС Григорьев-Апполонов долго скрывал свое родство с известным в РФ артистом, но в 2018 году он решил создать музыкальную группу AppolonovGang вместе с Андреем, который также является крестным сыном Рыжего из «Иванушек».
Ранее Андрей был женат на родной сестре Рыжего из Иванушек — Юлии. Женщина умерла в 2017 году от приступа астмы. Из-за этого парни сблизились. Их общение в итоге закончилось переездом в Париж.
В различных интервью мужчины, по мнению активистов, явно продвигают движение ЛГБТ*, а также не скрывают своих взглядов. Ранее Сергей размещал фото своей свадьбы, где можно увидеть другого возлюбленного, но пара разошлась.
В Париже племянник Григорьева-Апполонова решил сменить имидж, он отрастил волосы и превратился в блондинку. Также он выложил в Сеть видео, где дефилирует на фоне Эйфелевой башки походкой от бедра, гуляет на высоких шпильках.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.