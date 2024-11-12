Платформа «Электронный дом» помогла решить 900 тыс вопросов

12 ноября платформе «Электронный дом» исполнилось четыре года. За это время горожане с ее помощью решили 900 тысяч различных вопросов, связанных с жизнью в многоквартирном доме, об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, с помощью «Электронного дома» собственники квартир провели более 9 тысяч собраний, на которых решались общедомовые важные вопросы. Например, нужен ли в подъезде консьерж, кто займет пост председателя совета дома, а также, нужен ли шлагбаум во дворе.

«Электронный дом» для удобства горожан интегрирован с 19-ю другими сервисами, что позволяет в удобном формате передавать показатели счетчиков, а также оплачивать коммунальные услуги. Через эту же платформу управляющие компании предупреждают жильцов обо всех плановых работах, а также оповещают об аварийных ситуациях и сроках их устранения.

Все вопросы, поступающие на платформу, решаются максимально быстро. Там же есть домовой чат, куда могут попасть жильцы только конкретного дома.