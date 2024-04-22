Пюре на козьем молоке и паста альфредо: какую еду любили русские классики

Вдохновение часто приходит во время еды, о чем хорошо знали русские классики. О том, какие блюда любили писатели, рассказала «Вечерняя Москва».

Так, Александр Сергеевич Пушкин был любителем пожарских котлет, которые он попробовал в трактире в Торжке. Позже поэт посвятил этому блюду стихотворение, а сами пожарские котлеты стали визитной карточкой города.

Поэту Сергею Есенину нравились простые блюда: гречневая каша, борщ. Однажды он сбежал из больницы в ресторан, чтобы отведать сосиски с тушеной капустой и пивом. Но самой любимой едой Есенина была картошка. Есть мнение, что он влюбился в танцовщицу Айседору Дункан после того, как попробовал картофельное пюре, которое она делала на козьем молоке.

А Николай Васильевич Гоголь после путешествия по Италии был очарован местной кухней и привез с собой рецепт пасты. Будучи в гостях в имении Аксаковых, он сам готовил спагетти альфредо с огромным количеством масла, соли и перца, обильно посыпав их в конце пармезаном.