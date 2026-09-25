Пять школ Долгопрудного вошли в топ-350 Подмосковья в 2026 году

Пять школ Долгопрудного вошли в рейтинг 350 лучших учебных заведений Подмосковья по итогам 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Лицей № 5 занял восьмое место в областном рейтинге, Долгопрудненская гимназия — 91-е, школа № 14 — 109-е, гимназия № 13 — 262-е, школа № 10 — 347-е.

Физтех-лицей имени П. Л. Капицы из года в год занимает высокие места в федеральных рейтингах школ.

«Во всех наших школах уже сформирован крепкий базовый уровень и надежный фундамент. Новая региональная методология подсветила конкретные векторы, над которыми мы будем активно работать», — рассказала начальник управления образования администрации Долгопрудного Ольга Давликанова.

По ее словам, для каждого учреждения уже утвержден стратегический план развития. В школах округа намерены развивать инженерно-исследовательскую деятельность, робототехнику, беспилотные системы, агротехнологии, экологический инжиниринг, технологии безопасности и виртуальной реальности.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.