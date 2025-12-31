Пять каналов MTV завершили вещание в Европе

Под сокращение попали пять каналов: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live. Их отключение начнется в Великобритании и Ирландии, а затем распространится на Францию, Германию, Австрию, Польшу, Венгрию, а также Бразилию и Австралию. Основной канал MTV HD продолжит работу в США, но будет фокусироваться на реалити-шоу, а не на музыкальных клипах.

Решение связано с планами материнской компании Paramount Global сократить глобальные расходы на 500 миллионов долларов. Бренд сохранит присутствие в социальных сетях и на стриминговом сервисе Paramount+. MTV, запущенный в 1981 году, долгое время был главной платформой для музыкальных видео, но в последние десятилетия утратил актуальность на фоне роста YouTube и TikTok.

В России канал прекратил вещание в апреле 2022 года.

