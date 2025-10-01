Пижама, прощай: эксперт рассказал об организации работы удаленщиков

Менеджер по логистике Ксения Макеева заявила, что при удаленной работе многие люди сталкиваются с психологическими трудностями: домашняя атмосфера расслабляет и приводит к прокрастинации, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

«Дополнительно для настроения рекомендую выходить в люди. Например, пообедать не перед монитором, а отправиться в кофейню. Можно просто прогуляться», — сказала она.

По ее словам, в первую очередь стоит отказаться от работы в пижаме и другой домашней одежде, не работать с ноутбуком на кровати или перед телевизором. Стоит выделить конкретное рабочее место: тогда мозг научится переключаться.

Вместо большого списка задач эксперт посоветовала выделить три ключевых цели на день: так будет проще видеть прогресс, а дополнительная работа не станет источником стресса.

Социальные сети и развлекательные сайты стоит заблокировать — сегодня это главные враги концентрации. Во время работы имеет смысл закрывать ненужные вкладки или даже использовать приложения-блокировщики.

