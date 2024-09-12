Пивное пузо и консерватизм: россиянам ответили, как вычислить скуфа

В последнее время в российском сегменте интернета получил широкое распространение новый социальный архетип, получивший меткое название «скуф». Этот термин используется для характеристики мужчин средних лет со специфической внешностью и моделью поведения, сообщает портал «Узнай.ру» .

Согласно экспертным оценкам, основные отличительные признаки скуфа включают в себя возраст 30+ лет (но внешне он выглядит старше), наличие избыточного веса, пивной живот, отросшую щетину, неухоженные, сальные волосы, лысину или залысину. Также у них одутловатое, утомленное лицо с мешками под глазами. Скуфы безразличны к спорту и физической активности. Они носят неряшливую, поношенную одежду.

Кроме того, в гардеробе скуфа нередко встречаются вещи с большим числом карманов, растянутые футболки оверсайз, немодные бейсболки.

Помимо внешних характеристик, данных мужчин отличает особый склад ума и поведения: склонность к резонерству, любовь к пиву и нездоровой пище, пристрастие к времяпровождению перед экранами, консервативные взгляды и неприятие перемен.

Появление этого социокультурного феномена вызывает неоднозначную реакцию в обществе, особенно среди женской аудитории. Одни стараются дистанцироваться от скуфов, другие задаются вопросом, нет ли их знакомых, подпадающих под этот типаж. В Сети, в свою очередь, распространяется большое количество шуточных мемов и обсуждений, связанных с новым модным образом.