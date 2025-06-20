Пицца с ананасами, сломанные спагетти: повар с ПМЭФ ответил на каверзные вопросы

Повар с ПМЭФ заявил, что приготовил бы Путину ромовую бабу, а Трампу — слойку

Работающий на ПМЭФ мастер неаполитанской кухни, шеф-повар Раффаэле Эспозито заявил о том, что предпочел бы приготовить для президента РФ Владимира Путина ромовую бабу, а для американского лидера Дональда Трампа — пирожное из слоеного теста, сообщает Life.ru .

Также во время интервью на полях международного форума шеф-повар поделился мнением о том, как итальянские повара относятся к пицце с ананасами и любителям спагетти. Последняя часть диалога попала на видео.

«(Пицца с ананасами — ред.) — нет-нет-нет, сумасшедшая пицца», — рассмеялся Эспозито.

Повар ответил на вопрос о том, можно ли ломать спагетти при готовке. По мнению эксперта, именно этот вид макарон ломать не стоит, у итальянцев спагетти имеют почти священный статус.

Также Эспозито поделился восторгом от Северной столицы и обещал посетить город еще раз, но уже в качестве туриста.