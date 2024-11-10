Писательница Оксана Робски задолжала налоговой почти 1 млн рублей

В настоящее время 56-летняя писательница часть времени живет в России, а часть в Соединенных Штатах, где находятся ее дети.

В прошлом у Полянской было две компании. Одна из них работала в сфере культуры и искусства, а другая занималась изданием книг. Обе фирмы были закрыты в 2014 и 2018 годах. Причины, по которым писательница не выполнила свои обязательства перед ФНС, не раскрываются в открытых источниках.

Оксана Робски получила широкую известность в 2005 году после издания своего первого романа Casual о жизни российской бизнес-элиты. Еще одной знаменитой работой Полянской стал роман «Zамуж за миллионера», который был написан совместно с известной телеведущей и журналисткой Ксенией Собчак.

Ранее стало известно, что солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева задолжала налоговой более 1,5 млн рублей.