Писательница Дарья Донцова посетила Можайские женскую и воспитательную колонии

Популярная писательница, избранная председателем Общественного совета при ФСИН России, Дарья Донцова продолжает свое знакомство с учреждениями уголовно-исполнительной системы и в преддверии 8 марта посетила Можайскую воспитательную колонию и исправительную колонию № 5 ГУФСИН России по Московской области.

В сопровождении сотрудников ФСИН России и руководства территориального органа Дарья Донцова ознакомилась с условиями, которые созданы для несовершеннолетних воспитанниц учреждения, организацией воспитательного и образовательного процесса в Можайской ВК.

Директор средней общеобразовательной школы, заслуженный учитель России Ольга Князькова рассказала гостье о подготовке подростков к государственной итоговой аттестации. Она отметила, что с 2010 года ежегодно воспитанники учреждения сдают ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ и, несмотря на имеющиеся пробелы в знаниях, наверстывают упущенное и демонстрируют хорошие результаты. Большое впечатление на председателя Общественного совета произвел военно-патриотический музей, расположенный в стенах школы, тематические экспозиции «Битва за Москву», «Партизанская землянка», созданные руками подростков. Дарья Донцова, в свою очередь, рассказала, что ее мама и бабушка участвовали в строительстве оборонительных сооружений на подступах к столице во время битвы под Москвой и были награждены медалями «За оборону Москвы». Писательница также посетила комнаты, в которых проживают подростки, побывала в библиотеке и столовой.

Председатель Общественного совета провела встречу с подростками, ответила на их вопросы и подарила воспитанницам свои книги из детской серии «Сказки Прекрасной Долины».

— Абсолютно любой, из любой семьи может оступиться. Главное, вовремя понять, что вы не хотите быть такими, какими вы были. Перед вами будет открыта дорога, большая дорога, вопрос, куда вы пойдете, как вы себя проявите, как вы будете жить, зависит только от вас, — обратила внимание писательница.

В преддверии 8 марта по сложившейся доброй традиции начальник ГУФСИН Александр Ветров поздравил девушек с наступающим праздником и вручил каждой букет тюльпанов.

Затем Дарья Донцова посетила исправительную колонию № 5. Во время обхода она познакомилась с деятельностью социально-реабилитационного центра «Аврора», расположенного на территории исправительного учреждения. Сотрудники УИС рассказали о программах психологического сопровождения осужденных женщин и о реализации мер пробации. Дарью Донцову не оставила равнодушной библиотека колонии, которая насчитывает порядка 14 тысяч книг. Одна из самых известных авторов в нашей стране сравнила библиотечный фонд подразделения со своим домашним собранием, сделав акцент на хорошей подборке литературы. Во время встречи с осужденными женщинами, которая прошла в актовом зале, председатель Общественного совета ответила на вопросы о том, как противостоять трудностям, справится со сложными ситуациями, найти в себе силы преодолеть жизненные кризисы. Не остались без ответа и самые популярные вопросы: откуда автор берет сюжеты для своих книг, почему ее любимцами стали именно мопсы и как она относится к своей известности.

В завершение встречи Дарья Донцова провела автограф-сессию и оставила запись в Почетной книге учреждения. Поздравляя женщин с наступающим Международным женским днем, председатель Общественного совета пожелала им никогда не сдаваться и верить в себя. Девушки не остались в стороне и от лица всех осужденных подарили Дарье Донцовой букет цветов и портрет писательницы с мопсом.