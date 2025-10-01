Писателя-экстремиста Быкова* приговорили к 7 годам тюрьмы по делу о фейках

Черемушкинский суд столицы заочно приговорил писателя Дмитрия Быкова* к семи годам тюрьмы по делу о фейках. Также ему запретили выкладывать материалы в Сети в течение четырех лет, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Быкова* обвинили в распространении ложных сведений о якобы ударе ВС РФ по селу Гроза под Харьковом в октябре 2023 года. Об этом писатель рассказал в одном из интервью.

Также его обвинили в публикации материалов без пометок об иноагентском статусе. Прокуратура запрашивала для писателя наказание в виде семи лет лишения свободы, штрафа в 300 тыс. рублей и запрете публиковаться в Сети на пять лет.

Ранее литератора заочно арестовал суд, он объявлен в международный розыск. В марте писатель закрыл свой бизнес в России. Его ИП ликвидировали после соответствующего заявления.

* Физлицо признано иноагентом, террористом и экстремистом в России.

