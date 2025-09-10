Писатель Олег Рой назвал причину страшной болезни Симоньян

Писатель Олег Рой озвучил причину тяжелой болезни главреда медиагруппы «Россия сегодня» и RT, журналистки Маргариты Симоньян. Он считает, что та слишком тяжело перенесла госпитализацию своего супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна, сообщает Voice .

«Все мы знаем, какой сложный период выпал на долю их семьи, ее супруг, мой друг, режиссер Тигран Кеосаян, уже девятый месяц находится в коме. К сожалению, этот факт не прошел бесследно», — заявил Рой.

Он пожелал Симоньян и Кеосаяну скорейшего выздоровления и призвал блогеров поддержать знаменитую семью. Также он показал поклонникам фотографию с авторской надписью, которую сделала Симоньян в своей книге.

Журналистка призналась, что у нее серьезные проблемы со здоровьем в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». В СМИ появилась информация, что Симоньян провели операцию по удалению груди.

В конце прошлого года ее муж Кеосаян впал в кому. Журналистка воспитывает от него троих детей, но не разрешает им проведывать отца. Она считает, что увиденное может плохо отразиться на их психике.