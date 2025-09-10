Писатель Олег Рой назвал причину страшной болезни Симоньян
Фото - © РИА Новости, Кирилл Каллиников
Писатель Олег Рой озвучил причину тяжелой болезни главреда медиагруппы «Россия сегодня» и RT, журналистки Маргариты Симоньян. Он считает, что та слишком тяжело перенесла госпитализацию своего супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна, сообщает Voice.
«Все мы знаем, какой сложный период выпал на долю их семьи, ее супруг, мой друг, режиссер Тигран Кеосаян, уже девятый месяц находится в коме. К сожалению, этот факт не прошел бесследно», — заявил Рой.
Он пожелал Симоньян и Кеосаяну скорейшего выздоровления и призвал блогеров поддержать знаменитую семью. Также он показал поклонникам фотографию с авторской надписью, которую сделала Симоньян в своей книге.
Журналистка призналась, что у нее серьезные проблемы со здоровьем в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». В СМИ появилась информация, что Симоньян провели операцию по удалению груди.
В конце прошлого года ее муж Кеосаян впал в кому. Журналистка воспитывает от него троих детей, но не разрешает им проведывать отца. Она считает, что увиденное может плохо отразиться на их психике.