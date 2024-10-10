Писатель Гаспарян высказался о книгах об СВО

Писатель Армен Гаспарян высказал свое мнение о книгах об СВО. По его словам, с точки зрения стандарта русской литературы — это произведения-однодневки.

«Проблема не в том, что много написано, а проблема в качестве», — отметил автор в эфире радио Sputnik.

По его словам, качество замещается количеством. Тактически понятно, почему так происходит, однако, если обратить внимание на великие стандарты русской литературы, все эти книги — однодневки, считает Гаспарян.

Между тем в Подмосковье функционирует 386 книжных клубов, предназначенных для читателей всех возрастов. Литературный или книжный клуб представляет собой объединение людей, увлеченных чтением, где можно углубиться в изучение литературы и обсудить прочитанные произведения.

Участники таких клубов регулярно встречаются, делятся своими мнениями, советуют интересные книги для чтения и принимают участие в различных культурных мероприятиях.