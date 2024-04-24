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Пилотный проект по правам ребенка в Подмосковье отмечен на федеральном уровне

Московская область является одним из 14 субъектов России участником проекта «Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до 4-х лет», который внедрен уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

На днях прошло селекторное совещание регионов России с уполномоченным по правам ребенка.

В ведомстве отметили, что заместители министров социального развития и образования Подмосковья, а также уполномоченный по правам ребенка в Московской области рассказали о проделанной работе в рамках пилотного проекта «Профилактика социального сиротства детей в возрасте до 4-х лет».

Московская область за время реализации проекта продемонстрировала ряд достижений: нет детских домов, домов ребенка; созданы комплексные учреждения профилактики социального сиротства, в которых ведется работа со всеми категориями семей с детьми; организовано устройство детей в возрасте до 4 лет в ресурсные и приемные семьи; введен институт наставничества для помощи семьям в трудной ситуации.

«Московская область является первым регионом по нововведениям и по смелости внедрения новых проектов!» — подчеркнула Мария Львова-Белова.

Помимо проведенной работы, одобрены 3 заявки семейных центров помощи семье и детям на гранты конкурса фонда Тимченко в рамках проекта «Профилактика социального сиротства детей в возрасте до 4-х лет».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.