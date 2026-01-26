сегодня в 23:13

Пик снегопада в Москве ожидается в период с 03:00 до 09:00 мск

Наибольшая интенсивность ожидаемого в Москве и Московской области сильного снегопада ожидается предстоящей ночью и утром в период с 03:00 до 09:00 мск, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Отмечается, что прирост свежевыпавшего снега может составить до 10 см.

Всего до утра 27 января в городе прогнозируется выпадение 6-10 мм осадков, а общий прирост снежного покрова составит до 13 см.

«Местами возможна метель, ветер будет дуть южный со скоростью 6-11 м/с и порывами местами до 14 м/с», — отметили в Гидрометцентре РФ.

По данным синоптиков, в период с 00 часов 27 января до 12 часов 29 января в столице будет идти сильный, местами очень сильный снег. Прогнозируется гололедица, снежные заносы на дорогах. Ночью 27 января в отдельных районах города возникнет метель.

В столице действует «оранжевый» уровень погодной опасности.

