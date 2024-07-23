Певца Шарлота внесли в список террористов и экстремистов

Певец Эдуард Шарлот внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Фамилия и имя 26-летнего исполнителя появились в соответствующем перечне во вторник.

Ранее на музыканта было заведено несколько уголовных дел: по статье о реабилитации нацизма, о возбуждении ненависти и по факту оскорбления чувств верующих.

Он был арестован в Самаре и помещен в следственный изолятор до 24 июля. В этом же городе Шарлот проходил психиатрическую экспертизу.

Свою вину в совершенных деяниях певец признал. Ранее он извинился перед президентом Владимиром Путиным за его разорванный портрет, а также перед патриархом Кириллом и верующими за свои слова.