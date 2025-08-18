сегодня в 12:52

Певца Шарлота перевели из колонии-поселения в колонию общего режима

Прокуратура Самарской области обратилась в суд с требованием перевести певца Эдуарда Шарлота из колонии-поселения в колонию общего режима. Артист осужден на 5,5 лет за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, сообщает 112 .

Во время отбывания наказания в колонии-поселении Шарлот неоднократно нарушал порядок и настраивал других заключенных на совершение нарушений. В связи с этим музыкант привлекался к дисциплинарной ответственности.

Суд удовлетворил требование прокуратуры и перевел певца из колонии-поселения в колонию общего режима.

Эдуарда Шарлота задержан в ноябре 2023 года в петербургском аэропорту Пулково из-за видео, на котором артист сжигает свой паспорт гражданина РФ. Также певец разорвал портрет президента России Владимира Путина. Позднее он признал вину и извинился.

В конце декабря 2024 года Самарский областной суд приговорил музыканта к 5,5 года колонии-поселения, признав виновным в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.