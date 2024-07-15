Певица Рымбаева раскрыла секрет вечной молодости

Казахская и советская певица Роза Рымбаева считает, что ее молодой внешний вид — это результат хорошей наследственности, сообщает NEWS.ru .

Во время завершения фестиваля «Славянский базар» в Витебске она отметила, что ее родители были стройными на протяжении большей части своей жизни и поддерживали свою форму.

«Это конституция. У меня родители были очень стройны, до определенного возраста они держали форму», — заявила артистка.

Ранее популярный исполнитель 2000-х годов Шамиль, более известный под псевдонимом Оскар, пережил психическое расстройство и стал идентифицировать себя как женщину. После этого артист скитался по Брайтон-Бич в Нью-Йорке.

Сейчас исполнитель хита «Между мной и тобой» планирует строить новую карьеру как певица Джемма.