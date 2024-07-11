Звезда 2000-х годов Оскар сошел с ума и объявил себя певицей Джеммой

Исполнитель хита «Между мной и тобой» Шамиль, более известный как певец Оскар, сошел с ума, стал считать себя женщиной и начал бродяжничать на Брайтон-Бич в Нью-Йорке, сообщает Telegram-канал SHOT .

Родственники в прошлом популярного певца рассказали, что оплатили ему жилье в Нью-Йорке, однако Оскара все равно тянет на улицу. На опубликованных в Сети кадрах видно, что российский певец скитается с большой сумкой, периодически усаживается на обочину дороги и желает всем «удачки».

Родные отметили, что пройденное психиатрическое лечение ничем не помогло. После выписки из клиники он по-прежнему чувствует себя объектом круглосуточной слежки.

В настоящее время Оскар называет себя женщиной и намерен строить новую карьеру как певица Джемма. Впервые о смене личности Оскар заявлял еще в 2020 году. Тогда он уехал в США и стал исполнительницей по имени Скарлетт. Однако новое амплуа так и не принесло ему популярности.