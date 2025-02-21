Певица Граймс обратилась к Маску с просьбой о срочной помощи их ребенку

Бывшая девушка Илона Маска певица Граймс обратилась к американскому миллиардеру с просьбой о срочной помощи их общему ребенку, сообщает RT со ссылкой на Daily Mail.

Она подчеркнула, что это требует «немедленного внимания».

«Пожалуйста, ответь по поводу болезни нашего ребенка. Мне жаль делать это публично, но игнорировать эту ситуацию больше недопустимо», — написала она в соцсети X.

Граймс добавила, что Маск может связаться с ней через третьих лиц. Однако позже удалила твит.

«Я его удалила, так как он попал под бан и не вызвал никакой реакции, выглядит, как всего лишь медийный цирк за счет детей», — пояснила она.

Ранее американская писательница и активистка Эшли Сент-Клер рассказала, что родила ребенка от предпринимателя Илона Маска. Она планировала сохранить втайне рождение ребенка от изобретателя, но решилась на откровения из-за опасения, что данная новость все равно станет достоянием общественности.