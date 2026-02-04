Певица Долина купила квартиру в Юрмале в ипотеку

Певица Лариса Долина приобрела в 2010 году в ипотеку квартиру в латвийском курортном городе Юрмала, сообщает РИА Новости .

Согласно документам, певица владеет квартирой площадью 123,9 кв. м., которая располагается в нескольких метрах от берега Рижского залива. Недвижимость была приобретена в 2010 году в ипотеку. Сегодня ее стоимость превышает 27,4 млн рублей.

В 2024 году активы певицы в Латвии были заморожены после попадания Долиной в санкционный список ЕС.

Летом 2024 года Лариса Долина стала жертвой мошеннической схемы, в результате которой ее вынудили продать квартиру в центре Москвы, передать деньги курьеру и перевести свои накопления на «безопасные счета». Общий ущерб оценивается как минимум в 317 млн рублей.

Певица подала апелляцию на сделку купли-продажи квартиры. В марте 2025 года Хамовнический суд вернул ей право собственности. В результате добросовестная покупательница Полина Лурье осталась без потраченных средств и без квартиры. Мосгорсуд и Второй кассационный суд подтвердили законность данного решения, после чего Лурье обратилась в Верховный суд. Тот принял сторону покупательницы, а в конце декабря Мосгорсуд принял решение о выселении Долиной из квартиры, которое в январе 2026 года было исполнено.

На первое в этом году выступление народной артистки России, певицы Ларисы Долиной удалось продать менее половины доступных билетов.

